РИА: правоохранители ищут сбежавшего из-под надзора под Ульяновском осужденного

В Ульяновской области правоохранители разыскивают сбежавшего из-под надзора осужденного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"Он объявлен в розыск, местонахождение устанавливают", – рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что разыскиваемый отбывал наказание за изнасилование и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Ранее тренера из Москвы арестовали по подозрению в изнасиловании своей несовершеннолетней ученицы. По данным следствия, с июля 2023-го по апрель 2024 года мужчина четыре раза применял действия сексуального характера к воспитаннице. Происходило это на территориях Москвы, Санкт-Петербурга и Тверской области.

Через время пострадавшая рассказала все родителями, которые обратились в правоохранительные органы. Фигуранту предъявлены обвинения по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".