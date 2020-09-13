Жильцы сгоревшего дома в Краснодаре смогут 14 сентября вернуться в квартиры – мэр

Фото: соцсети

Жильцы дома в Краснодаре, где ранее был крупный пожар, смогут вернуться в свои квартиры в понедельник, 14 сентября. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Евгений Первышов.

"В пострадавшем от пожара доме на улице Российской продолжаются работы. Рассчитываем, что уже завтра жильцы смогут вернуться в свои квартиры", – говорится в сообщении главы города.

Первышов добавил, что жильцы квартир, которые сгорели полностью, находятся в гостиницах "Кавказ" и "Москва". В первой размещены 103 человека, а во второй семь.

Пожар в многоквартирном доме на Российской улице, 267/6 в Краснодаре начался около двух часов ночи. Очаг возгорания был на седьмом этаже.

Площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров, огонь охватил весь восьмой этаж. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее была названа предварительная причина пожара в доме в Краснодаре. В МЧС отмечали, что восьмиэтажный дом не газифицирован и отключен в связи с пожаром от электричества и водоснабжения.