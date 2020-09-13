На депутата Новороссийска Ерохина завели уголовное дело

Фото: СК РФ

Уголовное дело завели на депутата городской Думы Новороссийска Краснодарского края 6-ого созыва Михаила Ерохина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

Депутат подозревается в совершении преступления по статье "Покушение на мошенничество". По данным СК, Ерохин получил 2,1 миллиона рублей от представителя администрации муниципального образования Новороссийска за "неосуществление провокаций и других препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан".

После получения денежных средств Ерохин был задержан на месте. Отмечается, что депутат месяц назад уже обращался к представителю городской администрации муниципального образования с данным предложением.

Басманный районный суд Москвы ранее арестовал следователя Главного следственного управления СК Грея Эфендиева. По версии следствия, он участвовал в посредничестве в передаче взятки в размере 5 миллионов рублей.

