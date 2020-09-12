Бастрыкин потребовал возбудить дело против судьи за взятку

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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного комитета (СК) Александра Быстрыкина рассмотрит привлечение судьи из Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество, говорится на сайте ВККС.
Также Быстрыкин потребовал привлечь к ответственности мировую судью в отставке Надежду Федорову и судью Кежемского районного суда Красноярского края в отставке Татьяну Тимохину по статье за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.
8 августа оперативники ФСБ задержала Добрынину в ресторане, где она получила взятку от супруги бизнесмена, задержанного по делу о поджоге. Председатель Дзержинского районного суда просила за освобождение предпринимателя 25 миллионов рублей.
Басманный районный суд Москвы ранее арестовал следователя Главного следственного управления СК Грея Эфендиева. По версии следствия, он участвовал в посредничестве в передаче взятки в размере 5 миллионов рублей.
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