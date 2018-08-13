Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Великобритании

Фото: Zuma\TASS\Simon Chapman

Автобус перевернулся в графстве Кент в Великобритании. В результате ДТП пострадал по меньшей мере 41 человек, передает британский телеканал "Sky News".

По данным телеканала, в числе пострадавших − семеро детей. Уточняется, что три человека получили тяжелые травмы.

Как сообщает "Sky News", чтобы достать двух человек, которые оказались заблокированы в салоне автобуса, спасателям пришлось использовать специальные средства.

В настоящее время на месте аварии работают медики и полиция.