Неизвестный ранил мужчину в живот в ТЦ "Ереван Плаза"

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Мужчина получил колото-резаное ранение живота в торговом центре "Ереван Плаза" на улице Большая Тульская, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел вечером во вторник, 11 июня в кафе-мороженом "Чистая линия". Пострадавший – неработающий мужчина 1990 года рождения. Его доставили в больницу.

Установлено, что неизвестный ударил оппонента неустановленным предметом и скрылся. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Полиция ведет розыск злоумышленника.

Накануне в Черемушках в фитнес-клубе у безработной женщины украли часы Rolex стоимостью 1,2 миллиона рублей. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".