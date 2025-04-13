Движение на СВХ в Москве затруднено из-за столкновения двух автомобилей

Фото: 123RF/bilanol

Два автомобиля столкнулись на Северо-восточной Хорде (СВХ). В результате аварии движение в районе ДТП оказалось затруднено, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что машины столкнулись в районе съезда № 76 на МКАД. В настоящий момент на месте ДТП работают оперативные службы города. Они уточняют обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших.

Водителей призвали выбирать пути объезда.

Вечером 12 апреля движение в сторону области было затруднено на Каширском шоссе из-за аварии с участием трех автомобилей. ДТП произошло районе дома 55, строения 1. На месте происшествия также были задействованы столичные оперативные службы.