СК проверит сообщения о возможном преступлении в отношении бойцов РФ

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по заявлениям о вероятном совершении преступлений в отношении военнослужащих российской стороны. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

"В социальных сетях опубликована видеозапись, на которой мужчина, представившийся хирургом украинской полевой медицинской службы, сообщает, что неоднократно причинял мучения и страдания раненым военнослужащим Российской Федерации вместо оказания квалифицированной медицинской помощи", – поделились в ведомстве.

По данным СК, указанный хирург призывал к проявлению жестокости в отношении россиян.

Ранее сообщалось, что управление Верховного комиссара ООН с 24 февраля 2022 года обнаружило 91 случай насильственного исчезновения и произвольного задержания людей со стороны ВСУ. По словам главы УВКПЧ Фолькера Тюрка, из 73 опрошенных жертв 53% подверглись пыткам.

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