Столичная школьница отдала одноклассникам 1 млн рублей – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

11-летняя школьница из Москвы отдала своим одноклассникам миллион рублей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, одноклассники начали выманивать у девочки деньги в декабре 2021 года. Тогда один из мальчиков рассказал, что разбил свой телефон. Он также пожаловался на то, что не может поделить ноутбук с братом. Девочка в ответ достала деньги из родительского сейфа и отдала однокласснику.

После этого дети стали постоянно просить у нее деньги по различным поводам. Подруга потребовала от девочки 60 тысяч рублей на ногти, а другой подросток – 300 тысяч рублей на новый компьютер, а после – еще 500 тысяч рублей. Занявшие средства пообещали пострадавшей, что пойдут работать, а деньги вернут позже.

Родители школьницы заметили отсутствие средств в апреле и обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после появления в соцсетях видео избиения школьника сверстником в селе Сосновка Саратовской области.

До этого в паблике в соцсети "ВКонтакте" появилось видео без звука. На нем запечатлено, как школьник сидит на снегу на коленях, а перед ним стоит другой подросток, который активно жестикулирует руками, что-то говорит и показывает на стоящий рядом автомобиль.

