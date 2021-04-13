Полиция задержала женщину за убийство мужа в Северном Бутове

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Полицейские задержали женщину, которая обвиняется в убийстве мужа во время бытового конфликта. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

Уточняется, что инцидент произошел в квартире жилого дома на Коктебельской улице.

"Во время ссоры женщина нанесла своему мужу одно колото-резаное ранение в область груди. 45-летний мужчина скончался от полученных повреждений на месте", – рассказала она.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. В ближайшее время суд изберет в отношении задержанной меру пресечения.

Ранее мужчина получил ножевое ранение в результате конфликта на юго-востоке Москвы. По имеющимся данным, инцидент случился вечером в воскресенье, 11 апреля, в хостеле на улице Угрешской.