Поезд столкнулся с автомобилем в Подмосковье

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Легковой автомобиль и грузовой поезд столкнулись в Воскресенском районе Московской области.

Как сообщает пресс-служба магистрали, инцидент произошел на железнодорожном переезде в районе платформы "Лопатино" Большого кольца Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что водитель машины нарушил правила дорожного движения и выехал на пути перед близко идущим грузовым поездом. Переезд оборудован действующей переездной сигнализацией.

Машинист поезда подал звуковые и световые сигналы, а также применил экстренное торможение, однако, расстояние было недостаточным для полной остановки.

В результате ДТП пострадавших нет. Для помощи поврежденному поезду на место отправлен вспомогательный локомотив.

3 апреля сотрудник РЖД, который допустил столкновение двух поездов в районе Курского вокзала в 2017 году, был приговорен к штрафу.