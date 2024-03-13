13 марта, 07:44Происшествия
Около 45 тыс человек остались без электричества из-за обстрела Шебекинского округа
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Порядка 45 тысяч жителей Белгородской области остались без электричества из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Шебекинского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По слова главы Белгородской области, обстрел произошел утром 13 марта. Сейчас аварийные бригады активно работают, чтобы восстановить электроснабжение, добавил губернатор.
По словам Гладкова, за последний час напряжение подали в Ржевку и Маслову Пристань. Губернатор уверен, что местные энергетики быстро выполнят свою работу, и электричество вернут на предприятия и в жилые дома.
Также из-за обстрела украинских военных в Шебекино пострадал сотрудник промышленного предприятия. По словам губернатора, рабочий получил контузию и ссадины, бригада скорой помощи его доставила в городскую больницы № 2 города Белгорода.
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