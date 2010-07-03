Число жертв стрельбы в бразильской школе увеличилось до девяти

Число погибших в результате стрельбы в бразильском муниципалитете Сузану штата Сан-Паулу увеличилось до девяти, сообщает ТАСС со ссылкой на данные телеканала Globo.
В числе жертв – пятеро детей, один взрослый сотрудник школы, а также еще один человек, возраст которого не называется. Погибли и предполагаемые виновники инцидента – двое подростков, которые открыли стрельбу. Предварительно установлено, что молодые люди совершили самоубийство.
Еще 17 человек пострадали, все они доставлены в близлежащие больницы.
Инцидент произошел около 09:30 по местному времени (15:30 по московскому времени). На место происшествия оперативно прибыли полицейские и спасатели.
По данным СМИ, незадолго до ЧП правоохранителям поступил вызов в связи с инцидентом с применением огнестрельного оружия неподалеку от школы. Связаны ли были эти два события, пока власти не сообщают.
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