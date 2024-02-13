13 февраля, 14:11Происшествия
В башне "Федерация" в "Москва-Сити" сломались лифты из-за ошибки рабочих – СМИ
Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
В самой высокой башне "Федерация" комплекса "Москва-Сити" из-за повреждения специалистами по ремонту пожарной сигнализации произошла блокировка работы всех лифтов и эскалаторов. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб Москвы.
Из-за блокировки лифтов на первом этаже башни находится большое количество людей.
На данный момент специалисты занимаются выяснением обстоятельств инцидента.
Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело после выхода из строя лифта в торговом центре Самары. Причиной инцидента стал разрыв металла на горизонтальной балке. СК РФ считает, что авария случилась из-за ненадлежащего технического осмотра. Подростки, которые на момент происшествия находились в лифте, были вызволены благодаря сотрудникам торгового центра.
Лифты остановились в башне "Федерация" в "Москва-Сити"
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