В башне "Федерация" в "Москва-Сити" сломались лифты из-за ошибки рабочих – СМИ

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

В самой высокой башне "Федерация" комплекса "Москва-Сити" из-за повреждения специалистами по ремонту пожарной сигнализации произошла блокировка работы всех лифтов и эскалаторов. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб Москвы.

Из-за блокировки лифтов на первом этаже башни находится большое количество людей.

На данный момент специалисты занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело после выхода из строя лифта в торговом центре Самары. Причиной инцидента стал разрыв металла на горизонтальной балке. СК РФ считает, что авария случилась из-за ненадлежащего технического осмотра. Подростки, которые на момент происшествия находились в лифте, были вызволены благодаря сотрудникам торгового центра.



Лифты остановились в башне "Федерация" в "Москва-Сити"