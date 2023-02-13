Водитель автобуса открыл стрельбу по людям, не оплатившим проезд в Ленинградской области

Фото: телеграм-канал "Росгвардия Петербурга"

В поселке Сиверском водитель автобуса открыл стрельбу по пассажирам, которые не оплатили проезд. Об этом сообщается в телеграм-канале "Росгвардия Петербурга".

"На Вокзальной улице в поселке Сиверский Гатчинского района два пассажира и водитель маршрутного автобуса повздорили из-за оплаты проезда. В ход пошли кулаки. Водитель автобуса произвел в хулиганов несколько выстрелов из своего травматического пистолета", – говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшие получили ранения. Однако они смогли отобрать оружие и в ответ произвести выстрелы в водителя. Далее пассажиры покинули салон автобуса и скрылись на другом автомобиле, а водитель был госпитализирован в больницу.

"Правоохранители начали розыск "Волги". 15 минут потребовалось патрульному наряду вневедомственной охраны Росгвардии, чтобы обнаружить машину на дороге у деревни Кургино Ленобласти и задержать разыскиваемых правонарушителей", – добавили в сообщении.

Нарушителей доставили с травмами лица и ноги в больницу, а после оказания помощи – в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Москве охранник бара вступил в конфликт с двумя мужчинами и открыл стрельбу. Во время инцидента охранник распылил газовый баллончик в сторону оппонентов и произвел выстрел из травматического оружия.

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