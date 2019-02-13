Число жертв в результате взрыва в Иране возросло до 41

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В результате взрыва на юго-востоке Ирана погиб 41 военный Корпуса стражей исламской революции, еще двадцать человек пострадали. Об этом сообщило агентство FARS.

По информации местных СМИ, ответственность за взрыв взяла на себя суннитская экстремистская группировка "Джейш аль-Адль".

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан прогремел взрыв. Тогда сообщалось, что погибло 20 военнослужащих. По предварительным данным, взрыв устроил террорист-смертник.