При взрыве в Иране погибло 20 военных

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На юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан прогремел взрыв. Погибло минимум 20 военнослужащих Корпуса Стражей Исламской революции. Об этом сообщает Irna.

Еще столько же военных получили ранения. Все они ехали в автобусе.

По предварительным данным, взрыв устроил террорист-смертник, хотя пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за атаку.