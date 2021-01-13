ГИБДД назвала возможную причину аварии с автобусом в Ростовской области

Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

Возможной причиной аварии с автобусом в Красносулинском районе Ростовской области мог стать сильный боковой ветер, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД по региону.

"Очень сильный боковой ветер (стал причиной аварии. – Прим. ред.). Автобус опрокинуло", – сказал собеседник агентства.

Представитель экстренных служб региона ранее сообщил агентству, что в автобусе находились граждане Украины.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, в аварии погибли два человека, возбуждено уголовное дело.

В среду утром стало известно, что в Красносулинском районе Ростовской области на 974-м километре трассы М-4 "Дон" опрокинулся маршрутный автобус.

Накануне автомобиль Smart опрокинулся в столичном районе Хамовники. Авария произошла у дома 24 на Фрунзенской набережной. В результате происшествия пострадал один человек, он был доставлен в больницу.