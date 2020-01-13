У самолета Москва – Ставрополь возникли проблемы с двигателем – СМИ

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва – Ставрополь, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возможных проблем с двигателем. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Самолет SSJ 100 следовал рейсом из Шереметьево в Ставрополь. После вылета, по предварительной информации, экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение вернуться в Шереметьево", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что посадка была произведена в штатном режиме. В результате происшествия никто не пострадал.

Известно, что на борту находился 61 человек. Из них – 55 пассажиров и 6 членов экипажа.

На данный момент причины произошедшего не установлены. Инициирован технический осмотр лайнера.

Ранее летевший в Тель-Авив Boeing вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика. Об этом сообщил источник в экстренных службах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.