Автомобиль протаранил остановку в Перми

Три человека попали в больницу из-за столкновения автомобиля с автобусом в Перми. Сначала легковушка задела автобус, а затем ее откинуло на остановку, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
В ведомстве уточнили, что водитель машины не справился с управлением и въехал в автобус на Шоссе Космонавтов. От удара автомобиль отлетел на людей, ожидавших общественный транспорт. В итоге травмы получили двое 70-летних мужчин и 45-летняя женщина.
Обстоятельства ДТП сейчас уточняют сотрудники Госавтоинспекции. По данным СМИ, виновником аварии стал таксист, управлявший иномаркой Renault Logan.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.