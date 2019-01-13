Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Уфе

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Помещение нефтеперерабатывающего завода Уфы загорелось на площади 100 квадратных метров, сообщил представитель МЧС Башкирии.

Инцидент произошел утром на территории Уфимского НПЗ в микрорайоне Черниковка. Спасатели тушат возгорание.

"Горение произошло в помещении электросетей завода, примерная площадь горения 150 квадратных метров", – цитирует представителя башкирского МЧС РИА Новости. По последним данным, пострадавших нет, пожар локализован.