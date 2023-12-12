Пожарные локализовали возгорание склада в подмосковной Ивантеевке

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Возгорание склада на территории фабрики в подмосковной Ивантеевке было локализовано на площади в 2 800 квадратных метров. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

Уточняется, что пожар произошел на территории фабрики имени Лукина, расположенной по адресу улица Заречная, дом 1.

Позже стало известно о ликвидации открытого горения.

На тушении пожара в Пушкинском округе задействовано более 60 пожарных и 24 единицы специальной техники. Уточнялось, что из-за возгорания над зданием склада обрушилась кровля.

Ранее стало известно, что два человека погибли при пожаре жилого дома на востоке Москвы. Двое мужчин скончались из-за возгорания в квартире на втором этаже дома на 15-й Парковой улице.

Пожар вспыхнул на востоке Москвы



