12 декабря, 20:04 (обновлено 12.12.2023 20:22)Происшествия
Пожарные локализовали возгорание склада в подмосковной Ивантеевке
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Возгорание склада на территории фабрики в подмосковной Ивантеевке было локализовано на площади в 2 800 квадратных метров. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба МЧС России.
Уточняется, что пожар произошел на территории фабрики имени Лукина, расположенной по адресу улица Заречная, дом 1.
Позже стало известно о ликвидации открытого горения.
На тушении пожара в Пушкинском округе задействовано более 60 пожарных и 24 единицы специальной техники. Уточнялось, что из-за возгорания над зданием склада обрушилась кровля.
Ранее стало известно, что два человека погибли при пожаре жилого дома на востоке Москвы. Двое мужчин скончались из-за возгорания в квартире на втором этаже дома на 15-й Парковой улице.
Пожар вспыхнул на востоке Москвы
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