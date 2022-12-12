Площадь пожара в ТЦ "Стройпарк" в Балашихе увеличилась до 9 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Площадь пожара в торговом центре "Стройпарк" в подмосковной Балашихе возросла до 9 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.

"По состоянию на 10:10 площадь пожара достигла 9 тысяч квадратных метров", – сказали в ведомстве.

Там пояснили, что огонь распространяется очень быстро. По данным МЧС, сначала произошло возгорание стройматериалов на площадке рядом с торговым центром, откуда огонь перекинулся на первый этаж здания. Ситуация осложнена тем, что вблизи ТЦ нет источников воды.

Также произошло обрушение кровли на площади 900 "квадратов".

Ранее сообщалось, что площадь возгорания в ТЦ составляет 500 квадратных метров.

Пожар в торговом центре "Стройпарк" в подмосковной Балашихе произошел утром 12 декабря. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. Отмечалось, что все системы оповещения и пожаротушения в ТЦ сработали штатно.

В результате происшествия пострадал охранник торгового центра.

По факту пожара проверку организовала прокуратура Московской области. Правоохранители установят обстоятельства и причины случившегося, дадут оценку исполнению закона, в том числе о пожарной безопасности.



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