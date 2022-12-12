Пожар в подмосковном ТЦ "Стройпарк" распространился на площади 500 "квадратов"

Фото: телеграм-канал ''Говорит Москва''

Площадь пожара в торговом центре "Стройпарк" в подмосковной Балашихе выросла до 500 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

"Площадь пожара увеличена до 500 квадратных метров. К тушению привлечены 45 человек и 14 единиц техники. Группировка наращивается", – рассказали спасатели.

По информации администрации муниципального образования, все работники ТЦ были эвакуированы. Возгорание произошло на первом этаже двухэтажного здания, которое стоит отдельно от торгового центра.

По данным администрации, пострадавших не обнаружено. Однако в экстренных службах рассказали, что в результате пожара травмы получил один человек.

В прокуратуре Московской области заявили о начале проверки из-за возгорания. Правоохранители установят обстоятельства и причины случившегося, дадут оценку исполнению закона, в том числе о пожарной безопасности, сообщает сайт надзорного ведомства.

На территорию происшествия выехал городской прокурор Никита Брыкин.

Отмечается, что все системы оповещения и пожаротушения в ТЦ сработали штатно. Пожару присвоен третий ранг сложности.



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