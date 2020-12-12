Один человек погиб в результате аварии на Калужском шоссе

Фото: телеграм-канал "НАМКАДЕ ДТП ДПС МСК МО"

Один человек погиб в результате столкновения двух машин на Калужском шоссе в ТиНАО. Об этом ТАСС заявили представители ГУ МВД по столице.

По данным ведомства, при столкновении двух автомобилей также пострадали два человека. Причина аварии в Новомосковском административном округе сейчас неизвестна. ГИБДД установит обстоятельства аварии на Калужском шоссе.

В пятницу, 11 декабря, автомобиль Jaguar врезался в отбойник в ТиНАО. Из-за аварии временно была перекрыта одна из полос в сторону Москвы.