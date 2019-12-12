В Депздраве прокомментировали смерть журналиста газеты "Вечерняя Москва"

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В департаменте здравоохранения сообщили о проведении служебной проверки по факту смерти журналиста газеты "Вечерняя Москва" Михаила Виноградова.

"Предварительно можем сказать, что пациент за несколько дней до вызова скорой был оперирован по поводу воспаления мягких тканей на месте самостоятельно выполнявшихся множественных инъекций неизвестных веществ. 9 декабря в 23:30 на диспетчерский пульт скорой медицинской помощи поступил вызов, бригада прибыла на место в течение 12 минут, в 23.42. Аудиозапись вызова и время доезда скорой документированы", – заявили в Депздраве.

По словам представителя ведомства, фельдшеры провели осмотр Виноградова и кровотечения на момент прибытия бригады не было, что зафиксировано в медицинской документации. В ходе осмотра сотрудники скорой помощи наложил асептическую повязку на область послеоперационной раны и дали рекомендации приложить к повязке что-то холодное, что является нормой в подобных ситуациях, отметили в департаменте.

"В связи с удовлетворительным состоянием пациента на момент нахождения бригады в квартире было рекомендовано посещение хирурга в поликлинике, куда он обратился на следующий день", – добавили в Депздраве.

Хирург на осмотре не выявил кровотечения, но в связи с наличием раневого процесса, рекомендовал обратиться в больницу и выдал направление, отметили в ведомстве.

"В системе аудио записи скорой помощи в 17:41 зафиксирован звонок из поликлиники для получения места в больнице для самостоятельной госпитализации. Пациент в больницу не прибыл. На следующий день, 11 декабря в 13:51 на пульт скорой медицинской помощи поступил повторный вызов от пациента, бригада в 14:10 прибыла на место и доставила пациента в больницу в связи с наличием показаний (нагноение в области послеоперационной раны. – Прим. ред.). Кровотечение на момент транспортировки в больницу отсутствовало", – говорится в сообщении.

В Депздраве уточнили, что в приемном покое состояние Виноградова ухудшилось из-за, предположительно, внезапного разрыва бедренной артерии. Несмотря на хирургические и реанимационные мероприятия Виноградов умер.

"Точная причина смерти будет установлена только по результатам проведения вскрытия и выполнения специализированных тестов", – заключили в ведомстве.

Журналист Михаил Виноградов умер в возрасте 42 лет. 9 декабря его выписали из больницы после операции, а 10 декабря у него открылось кровотечение. Через некоторое время мужчина скончался.

Ранее официальный представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что по факту смерти Виноградова следователи начали проверку.

"Следственными органами по факту смерти мужчины организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – сообщила представитель СК по Москве.