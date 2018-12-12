Стрельба в Страсбурге не повлияла на интерес россиян к Франции

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила в беседе с порталом Москва 24, что инцидент в Страсбурге никак не отразился на интересе россиян к поездкам во Францию.

"Пока никак не повлиял (инцидент – М24). Оттуда никто не изъявил желание вернуться досрочно. И отказов пока нет, на данный момент", – сообщила Ломидзе.

При этом она добавила, что акции протеста в Париже также никак не повлияли на спрос россиян на поездки во Францию. "Причем только у нас. Туристы из многих стран стали отменять поездки, но России это не коснулось", – добавила она.

Число пострадавших в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге увеличилось до 14 человек, сообщает РИА Новости. В коммюнике префекта региона Гранд-Эст рассказали, что два человека погибли.

ЧП произошло 11 декабря около 20:00 (22:00 мск). Вооруженный человек вошел в периметр рождественского базара у моста Корбо и направился к улице Орфевр. Мужчина открыл огонь, ранив несколько человек.

Затем подозреваемый захватил машину такси и скрылся на ней с места происшествия. Личность нападавшего установлена. Речь идет о 29-летнем уроженце Страсбурга, который ранее подозревался в терроризме и убийстве. Сообщается, что он должен был быть задержан утром, однако его не застали дома. Преступник пока не пойман.

Произошедшее пока никто не называл терактом, однако антитеррористическое подразделение прокуратуры открыло дело. Во Франции также усилен план антитеррористических мероприятий и контроль на границах.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала россиян проявлять осторожность во Франции. Генконсульство России в Страсбурге проверяет информацию о том, есть ли среди пострадавших россияне.

Туристам, выезжающим за рубеж, рекомендуется следить за сообщениями в твиттере Ситуационно-кризисного центра и мобильном приложении "Зарубежный помощник" МИД России. Также, по возможности, необходимо избегать мест массового скопления людей и всегда следовать указаниям местных властей.

Евгения Маркова