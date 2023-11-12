Житель ФРГ российского происхождения погиб при осаде дома полицией – СМИ

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Житель немецкой деревни Фириц российского происхождения погиб, забаррикадировавшись в собственном доме в надежде выдержать оборону от полиции. Об этом сообщает Bild.

Причиной того, что мужчина забаррикадировался в доме, стало решение суда об опеке над детьми. Он проживал с супругой, тремя детьми и братом. После приближения к дому полицейских мужчина открыл огонь.

Днем 10 ноября началась осада дома. Сначала его покинул брат мужчины, а после этого супруга с ребенком.

"В 00:30 в ночь на воскресенье (02:30 по московскому времени) полицейские силы обнаружили безжизненное тело на чердаке дома. Врач скорой помощи констатировал смерть", – сообщила пресс-секретарь местной полиции Керстин Шредер.

По информации журналистов, которые изучили соцсети россиянина, он был поклонником Иосифа Сталина и каннабиса. Кроме того, мужчина публиковал фотографии с оружием и российской символикой.

До этого туристка из России упала в обрыв с 10-метровой высоты в селе Верхняя Эшера Сухумского района Абхазии. 28-летнюю девушку удалось спасти сотрудникам МЧС. Они вытащили ее из обрыва и доставили в медучреждение.

