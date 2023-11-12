Женщина и ее двухлетняя дочь погибли в результате пожара в гараже в Подольске

Фото: Москва 24/Мария Касатина

В Подольске возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек в результате пожара – женщины и ее двухлетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

Сообщается, что 11 ноября 2023 года в двухэтажном гараже в Подольске произошел пожар. Из горящего гаража удалось выбежать трем пострадавшим, которым была оказана медицинская помощь.

После ликвидации пожара были обнаружены тела двухлетней девочки и ее тридцатилетней мамы.

В пресс-службе сообщили, что по данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области сообщила, что один человек получил травмы в результате возгорания трамвая в центре Самары.