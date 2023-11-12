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Женщина и ее двухлетняя дочь погибли в результате пожара в гараже в Подольске
Фото: Москва 24/Мария Касатина
В Подольске возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек в результате пожара – женщины и ее двухлетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.
Сообщается, что 11 ноября 2023 года в двухэтажном гараже в Подольске произошел пожар. Из горящего гаража удалось выбежать трем пострадавшим, которым была оказана медицинская помощь.
После ликвидации пожара были обнаружены тела двухлетней девочки и ее тридцатилетней мамы.
В пресс-службе сообщили, что по данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
Ранее пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области сообщила, что один человек получил травмы в результате возгорания трамвая в центре Самары.
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