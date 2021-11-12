Миллиардера Рыбакова не было в автомобиле во время ДТП на Ленинградском проспекте – СМИ

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Во время ДТП на Ленинградском проспекте в Москве миллиардера Игоря Рыбакова и футбольного пиар-агента Елены Болотовой не было в автомобилях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее ряд СМИ сообщил, что попавшие в аварию Maybach и BMW принадлежат Рыбакову и Болотовой.

Четыре автомобиля столкнулись на участке дублера Ленинградского проспекта в районе дома № 40. Из-за этого были заняты две полосы из четырех в сторону области.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве рассказали, что в аварии никто не пострадал. По факту произошедшего организована проверка.

