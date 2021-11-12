Движение затруднено на участке дублера Ленинградского проспекта из-за ДТП

На Ленинградском проспекте в Москве столкнулись четыре машины

Четыре автомобиля столкнулись на участке дублера Ленинградского проспекта, в связи с ДТП движение транспорта затруднено, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Уточняется, что инцидент произошел на дублере Ленинградского проспекта в районе дома 40.

На данный момент занято две полосы из четырех в сторону области. На месте аварии работают оперативные службы города.

Ранее крупная авария стала причиной затора на Каширском шоссе. Три столкнувшихся автомобиля заблокировали одну полосу в сторону центра.

ДТП произошло после развязки с улицей Маршала Захарова. В результате аварии никто не пострадал, при этом две машины получили серьезные повреждения.