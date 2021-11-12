ФСБ пресекла работу оружейной мастерской в Новосибирске

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими выявили подпольный цех по производству огнестрельного оружия в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление ФСБ.

Отмечается, что в рамках спецоперации были задержаны трое местных жителей, организовавших незаконную мастерскую в гараже в Октябрьском районе Новосибирска. При обыске в их квартирах были изъяты самодельный пистолет и сотни боеприпасов.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении, передаче, хранении и сбыте огнестрельного оружия.

В конце сентября сотрудники полиции совместно с представителями ФСБ пресекли работу подпольных мастерских оружейников в пяти регионах страны. Помимо огнестрельного оружия у них также изъяли взрывчатку.