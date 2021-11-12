Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

09:24

ФСБ пресекла работу оружейной мастерской в Новосибирске

происшествия регионы

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими выявили подпольный цех по производству огнестрельного оружия в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление ФСБ.

Отмечается, что в рамках спецоперации были задержаны трое местных жителей, организовавших незаконную мастерскую в гараже в Октябрьском районе Новосибирска. При обыске в их квартирах были изъяты самодельный пистолет и сотни боеприпасов.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении, передаче, хранении и сбыте огнестрельного оружия.

В конце сентября сотрудники полиции совместно с представителями ФСБ пресекли работу подпольных мастерских оружейников в пяти регионах страны. Помимо огнестрельного оружия у них также изъяли взрывчатку.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать