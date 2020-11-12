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Москва 24

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Происшествия

12:54

СК возбудил дело после гибели девушки при падении в яму на северо-востоке Москвы

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело возбуждено после гибели на северо-востоке Москвы девушки, упавшей в не имевшую ограждения яму для столба освещения, сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, 21 октября вблизи жилого дом на улице 11-й Парковой девушка 2001 года рождения упала в яму для установки столбов. Не сумев самостоятельно выбраться, она скончалась.

Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности гибель девушки.

Погибшая – студентка Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. В учреждении подтвердили гибель одной из своих студенток.

Установлено, что коммерческая организация, проводившая аварийно-восстановительные работы наружного освещения, в нарушение требований безопасности не огородила траншею, в которую упала девушка.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. В ближайшее время будут допрошены руководство и сотрудники организации, проводившей работы.

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