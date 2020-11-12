СК возбудил дело после гибели девушки при падении в яму на северо-востоке Москвы

12:54
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Уголовное дело возбуждено после гибели на северо-востоке Москвы девушки, упавшей в не имевшую ограждения яму для столба освещения, сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По данным следствия, 21 октября вблизи жилого дом на улице 11-й Парковой девушка 2001 года рождения упала в яму для установки столбов. Не сумев самостоятельно выбраться, она скончалась.
Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности гибель девушки.
Погибшая – студентка Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. В учреждении подтвердили гибель одной из своих студенток.
Установлено, что коммерческая организация, проводившая аварийно-восстановительные работы наружного освещения, в нарушение требований безопасности не огородила траншею, в которую упала девушка.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. В ближайшее время будут допрошены руководство и сотрудники организации, проводившей работы.
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