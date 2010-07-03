Дети сбежали от державшей их взаперти жительницы Челябинской области

16:09
Фото: соцсети
Трое детей жительницы Челябинской области сбежали из дома, где их держали взаперти и запрещали посещать школу. Мать детей погибла, как сообщило РИА Новости.
Проверку в отношении сложившейся ситуации инициировали после того, как в частном доме Усть-Катава произошел пожар. После того как возгорание потушили, в строении обнаружили тело женщины. У погибшей осталось трое детей – девочки 20 и 11 лет, а также 15-летний мальчик.
Было установлено, что дети сбежали из дома накануне трагедии. Удалось выяснить, что они никогда не посещали в школу – по предварительным данным, таким было принципиальное решение матери.
"В настоящее время дети найдены, они находятся в лечебном учреждении, к работе с ними подключился психолог", – сообщили в министерстве социальных отношений Челябинской области.
Среди ближайших родственников детей – отец, который давно не проживал с ними и матерью, но помогал материально. Тем не менее в министерстве уверены, что у мужчины нет ресурсов на содержание детей и возможностей на обеспечение им реабилитации.
Компетентные органы проводят комплексную проверку и готовят сразу перечень мер по защите детей. Им оформят документы, материальную помощь в связи с пожаром и гибелью матери, проведут тестирование на определение образовательного уровня, подготовят варианты дальнейшего проживания семьи.
Ранее во вторник, 12 ноября, стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении органов опеки и попечительства. Сотрудники ведомства должны были отреагировать на противоправные действия 61-летней Ирины Гончаровой, которая истязала приемных детей.
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