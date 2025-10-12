Движения нет на 135 км М-1 "Беларусь" в сторону Московской области

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Отсутствует движение на 135 километре трассы М-1 "Беларусь" в направлении Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба "Автодор".

В госкомпании объяснили, что проезд перекрыт из-за ДТП. В связи с этим водителей попросили использовать съезд на 131 километр трассы М-1 "Беларусь".

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью, авария случилась в 12:05 12 октября на 134-м километре автодороги М-1 "Беларусь". Там столкнулись три машины и два грузовика. В результате пострадали два человека. Их доставили в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее движение в сторону центра было затруднено из-за аварии на Дмитровском шоссе. По данным столичного Дептранса, ДТП произошло возле дома № 165Д.

В связи с аварией водителей просили выбирать альтернативные маршруты. Однако в настоящее время движение на Дмитровском шоссе восстановлено.

