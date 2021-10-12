Владелец автомобиля Tesla прокомментировал инцидент с поцарапанной машиной в Москве

16:55
Фото: телеграм-канал Baza
Владелец автомобиля Tesla прокомментировал инцидент, произошедший с его машиной в Москве. Женщина, находящаяся за рулем BMW, поцарапала его электрокар.
По словам Кирилла, он отошел в магазин на 10 минут, а когда вернулся, увидел, что водительское зеркало вывернуто в обратную сторону.
"Подумал, что это какой-то такой сигнал мне. Видимо, мне хотели как-то насолить. Когда сел в машину, решил проверить кадры видеорегистратора и, соответственно, эти кадры, которые все видели, там обнаружил", – рассказал он в эфире телеканала Москва 24.
Мужчина предположил, что автоледи не понравилось, как он припарковал машину.
"Потому что расстояние между нашими машинами было небольшое. Хотя, судя по видео и по тому, как я садился и выходил из машины, места было вполне достаточно, чтобы сесть и выйти", – отметил Кирилл.
Он добавил, что нанесенный ущерб оценивается в десятки тысяч рублей. Сложность состоит в том, что автомобиль редкий и сервисов по обслуживанию Tesla немного.
Ранее в Сети появилось видео, на котором женщина царапает автомобиль Tesla. На кадрах с видеорегистратора видно, как владелица BMW ожесточенно водит по боку электрокара ключами.
Владелец автомобиля Tesla прокомментировал инцидент с его машиной
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