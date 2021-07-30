В электромобили Tesla добавили русский язык

Фото: depositphotos/benwehrman@gmail.com

Производитель электромобилей Tesla выпустил масштабное обновление программного обеспечения для машин. Об этом сообщает "Газета.ру".

Обновление включает в себя поддержку нескольких новых иностранных языков, включая русский, венгерский и румынский.

Кроме того, теперь в информационно-развлекательную систему электромобилей включены такие популярные сервисы, как Netflix, Hulu, YouTube, Twitch и Disney+.

Также пользователи машин смогут воспользоваться режимом Car Wash Mode, разработанным специально для автомоек. При включении режима автомобиль закрывает все окна, блокирует порт зарядки, отключает дворники, режим охраны, дверные замки и звуковые сигналы датчика парковки.

Tesla улучшила и работу встроенного видеорегистратора. Теперь система сможет автоматически сохранять видео в случае, если с авто происходит потенциально опасное происшествие.

Ранее глава Tesla Илон Маск рассказал, что в скором времени электромобили появятся в России, Казахстане и других странах СНГ.

Кроме того, стало известно, что Tesla рассматривает РФ как возможное место размещения заводов по производству электромобилей.