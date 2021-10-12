ДТП с участием 4 автомобилей произошло на Театральной площади в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием четырех автомобилей произошла на пересечении Театральной площади и улицы Петровка, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

"Водитель автомобиля краткосрочной аренды совершил столкновение с тремя автомобилями. По предварительным данным, столкновение произошло в попутном направлении, когда автомобили начинали движение на разрешающий сигнал светофора", – говорится в сообщении.

В ГИБДД уточнили, что водитель каршеринга и один из его пассажиров скрылись с места аварии. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают их местоположение.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых двое – пассажиры каршеринга. Они были госпитализированы с различными травмами.

Ранее на западе Москвы произошло столкновение пяти автомобилей. Движение осуществлялось только по одной полосе из трех. О пострадавших не сообщалось.

