ДТП с участием 4 автомобилей произошло на Театральной площади в Москве

07:53
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария с участием четырех автомобилей произошла на пересечении Театральной площади и улицы Петровка, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.
"Водитель автомобиля краткосрочной аренды совершил столкновение с тремя автомобилями. По предварительным данным, столкновение произошло в попутном направлении, когда автомобили начинали движение на разрешающий сигнал светофора", – говорится в сообщении.
В ГИБДД уточнили, что водитель каршеринга и один из его пассажиров скрылись с места аварии. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают их местоположение.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых двое – пассажиры каршеринга. Они были госпитализированы с различными травмами.
Ранее на западе Москвы произошло столкновение пяти автомобилей. Движение осуществлялось только по одной полосе из трех. О пострадавших не сообщалось.
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