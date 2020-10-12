В Иркутской области из колонии сбежал заключенный

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В Иркутской области разыскивают заключенного, сбежавшего из колонии-поселения города Усть-Кута, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

26-летний Денис Чернышов отбывал наказание в колонии-поселении № 20 города Усть-Кута за совершение особо тяжкого преступления. О его побеге в дежурную часть полиции сообщили 10 октября.

Также полиция ведет розыск неоднократно судимого Николая Грачева, сбежавшего в конце августа из колонии-поселения в Ангарске.

Ранее удалось задержать шестерых заключенных, которые совершили побег из колонии в Дагестане. Особо опасных преступников задержали на территории Калмыкии.