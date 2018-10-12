Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Двоих россиян задержали в Турции в ходе контртеррористической операции, сообщает ТАСС.

Посольство РФ в Анкаре направило официальный запрос в адрес турецких властей с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах их задержания.

По данным СМИ, семерых иностранцев задержали 11 октября в провинции Кайсери. Они подозреваются в связях с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство". Среди них четыре гражданина Сирии, один египтянин и двое россиян: Рашид Еникеев и Элана Рахманова.

Во время обыска у них изъяли фальшивые паспорта, материалы на цифровых носителях и документы, относящиеся к террористической группировке.

Сообщается, что подозреваемые были связаны с человеком, известным по прозвищу Абу Джафар. Это главарь комитета по миграции и логистике ИГ.