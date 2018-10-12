Форма поиска по сайту

Новости

12 октября 2018, 09:31

Происшествия

Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Шереметьеве

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пассажирский самолет рейсом из Москвы в Ханты-Мансийск совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Шереметьево по техническим причинам, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, у самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) сработал датчик невыпуска стойки шасси. Вынужденная посадка прошла благополучно.

9 октября в городском аэропорту Якутска. Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за подломившейся стойки шасси. На борту самолета в тот момент находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. В результате ЧП пострадали четыре человека, их направили на обследование в медицинские учреждения.

происшествия транспорт

