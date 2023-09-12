Рабочий сорвался с высоты на стройке и погиб в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Рабочий коммерческой организации упал с высоты на строительном объекте в Дубнинском переулке, в результате чего он погиб. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Ему было 27 лет, уточнили в ведомстве.

"Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что рабочий скончался в результате падения в вентиляционную шахту на строительном объекте на юго-востоке Москвы. В прокураторе уточняли, что умер молодой человек 2004 года рождения.

До этого прокуратура Москвы сообщала о смерти рабочего от удара током на севере города. Травму водитель грузового автомобиля получил в ходе разгрузки на строительном объекте.