В Подмосковье неизвестные ограбили дом олимпийской чемпионки по теннису Елены Весниной

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В Подмосковье неизвестные ограбили дом олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро и серебряной призерки Олимпиады в Токио по теннису Елены Весниной. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление спортсменки.

Известно, что в числе прочего были похищены обе олимпийские медали.

"Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, (обнаружили, что. – Прим. ред.) украли обе олимпийские медали – золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф", – рассказала Веснина.

Она уточнила, что грабители проникли в дом, взломав дверь. При этом сигнализация в момент совершения преступления была отключена.

Сумма ущерба от ограбления на данный момент не установлена. Спортсменка обратилась в полицию с заявлением.

В правоохранительных органах подтвердили факт ограбления.

"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", – отметили в полиции.

Ранее сиделка похитила почти 140 тысяч рублей с карты пенсионера из Москвы.

Позднее женщину задержали полицейские. По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье "Кража".