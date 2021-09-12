В Подмосковье неизвестные ограбили дом олимпийской чемпионки по теннису Елены Весниной

01:50
Фото: Zuma\TASS/Rob Prange
В Подмосковье неизвестные ограбили дом олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро и серебряной призерки Олимпиады в Токио по теннису Елены Весниной. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление спортсменки.
Известно, что в числе прочего были похищены обе олимпийские медали.
"Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, (обнаружили, что. – Прим. ред.) украли обе олимпийские медали – золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф", – рассказала Веснина.
Она уточнила, что грабители проникли в дом, взломав дверь. При этом сигнализация в момент совершения преступления была отключена.
Сумма ущерба от ограбления на данный момент не установлена. Спортсменка обратилась в полицию с заявлением.
В правоохранительных органах подтвердили факт ограбления.
"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", – отметили в полиции.
Ранее сиделка похитила почти 140 тысяч рублей с карты пенсионера из Москвы.
Позднее женщину задержали полицейские. По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье "Кража".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: