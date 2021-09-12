Прокуратура начала проверку по факту наезда автомобиля на женщину с ребенком в Новогирееве

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Столичная прокуратура проводит проверку по факту наезда автомобиля, за рулем которого находился 17-летний подросток, на женщину с ребенком в Новогирееве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По факту инцидента организована прокурорская проверка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних", – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Уточняется, что сотрудники ведомства планируют выяснить, как подросток оказался за рулем машины.

Инцидент произошел в субботу, 11 сентября, в 21:40 на улице 2-й Владимирской у дома 64. По предварительным данным, подросток не справился с управлением автомобиля Toyota Corolla и сбил женщину с ребенком.

В результате случившегося пострадавшие оказались госпитализированы. У мамы была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, а у малыша – ушиб брюшной области.