Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 14:14

Происшествия

Пчелы ужалили пятерых детей в саду на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Пчелы ужалили пятерых детей в детском саду на юге Москвы, сообщил РИА Новости директор школы № 998, к которой относится учреждение, Антон Малыш.

По его словам, инцидент произошел утром 12 августа во время прогулки. После нападения насекомых воспитатели незамедлительно отреагировали и завели ребят в помещение, после чего вызвали врачей. Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Как уточнил Малыш, обнаруженное место скопления пчел обработали, а также провели дополнительный осмотр территории.

Ранее в Омске рой пчел закусал насмерть ротвейлера и напал на человека. В полицию обратились две женщины – хозяйка собаки и сама пострадавшая.

По факту случившегося опросили заявителей и 52-летнего мужчину, который разводил пчел на своем участке. С его слов, на момент произошедшего на территории находился один улей – остальные он ранее вывез в лес.

Новости Москвы: в Коммунарке дерево покрыли сотни пчел

Читайте также


происшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика