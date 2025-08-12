12 августа, 14:14Происшествия
Пчелы ужалили пятерых детей в саду на юге Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Пчелы ужалили пятерых детей в детском саду на юге Москвы, сообщил РИА Новости директор школы № 998, к которой относится учреждение, Антон Малыш.
По его словам, инцидент произошел утром 12 августа во время прогулки. После нападения насекомых воспитатели незамедлительно отреагировали и завели ребят в помещение, после чего вызвали врачей. Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте, госпитализация не потребовалась.
Как уточнил Малыш, обнаруженное место скопления пчел обработали, а также провели дополнительный осмотр территории.
Ранее в Омске рой пчел закусал насмерть ротвейлера и напал на человека. В полицию обратились две женщины – хозяйка собаки и сама пострадавшая.
По факту случившегося опросили заявителей и 52-летнего мужчину, который разводил пчел на своем участке. С его слов, на момент произошедшего на территории находился один улей – остальные он ранее вывез в лес.
