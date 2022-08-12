Видео: телеграм-канал SHOT

Момент обрушения стены жилого дома в Омске попал на видео. На кадрах видно, как стена пятиэтажки на улице 20 Партсъезда неожиданно обрушилась.

Есть ли под завалами люди, пока неизвестно.

На место происшествия выехал прокурор Омской области Николай Студеникин в целях координации действий правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего.

Сейчас там разбирают завалы и проводят спасательную операцию. Общая площадь обрушения составила 200 квадратных метров.

В свою очередь, в Следственном комитете уточнили, что, по предварительным данным, пострадавших нет, эвакуированы 40 человек. Мэр Омска Сергей Шелест распорядился, чтобы для жильцов организовали пункт временного размещения и маневренный фонд для расселения.

Предварительно отмечается, что причиной обрушения стало ветхое состояние дома.