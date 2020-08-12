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В результате схода поезда с рельсов в Шотландии погибли три человека, включая машиниста, сообщает ТАСС со ссылкой на британскую транспортную полицию.

"К большому сожалению, несмотря на все усилия парамедиков, мы подтверждаем, что три человека погибли на месте происшествия", – говорится в заявлении.

Утром 12 августа поезд упал с насыпи в районе города Стоунхейвен в округе Абердиншир, после чего случился пожар. Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала это происшествие чрезвычайно серьезным. Она подтвердила, что есть пострадавшие.

Сообщалось, что у посольства Российской Федерации в Лондоне нет сведений о пострадавших соотечественниках при сходе поезда с рельсов в Шотландии.