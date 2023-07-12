Лесной пожар произошел рядом с турецким курортом Бодрум – СМИ

Фото: тетеграм-канал Readovka

В лесной зоне, находящейся недалеко от курорта Бодрум на юго-западе Турции, произошло возгорание. Об этом сообщает телеканал TRT.

В управлении лесного хозяйства Турции отметили, что специалисты ведомства тушат пожар при помощи большого количества наземной и авиатехники. Пожар горит уже на протяжении часа.

Отмечалось, что огонь начал распространяться в лесу уезда Миляс провинции Мугла, где расположен Бодрум.



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По словам очевидцев, в нескольких частях леса они видели столбы пламени и клубы дыма. Присутствует риск разрастания зоны возгорания из-за сильного ветра, но пожарные прикладывают все усилия для его ликвидации, отметили на телеканале.

В эфире добавили, что пожар возник на удалении от основных курортных районов, поэтому на данный момент негативных последствий для отдыхающих не отмечается.

В радиусе 400–500 метров от загоревшегося леса есть отдельно стоящие жилые строения, но они находятся в безопасности, однако власти Турции выразили готовность помочь в случае ЧП, резюмировали на телеканале.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июля в Милане загорелся дом престарелых, в результате произошедшего погибли шесть человек, еще 81 гражданин был госпитализирован.

Отмечалось, что трое пострадавших на тот момент находились в тяжелом состоянии, еще 40 человек были отравлены продуктами горения. Причину пожара еще не установили, однако пожарные сообщают о случайности.



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