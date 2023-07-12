17:04Происшествия
Лесной пожар произошел рядом с турецким курортом Бодрум – СМИ
Фото: тетеграм-канал Readovka
В лесной зоне, находящейся недалеко от курорта Бодрум на юго-западе Турции, произошло возгорание. Об этом сообщает телеканал TRT.
В управлении лесного хозяйства Турции отметили, что специалисты ведомства тушат пожар при помощи большого количества наземной и авиатехники. Пожар горит уже на протяжении часа.
Отмечалось, что огонь начал распространяться в лесу уезда Миляс провинции Мугла, где расположен Бодрум.
В эфире добавили, что пожар возник на удалении от основных курортных районов, поэтому на данный момент негативных последствий для отдыхающих не отмечается.
В радиусе 400–500 метров от загоревшегося леса есть отдельно стоящие жилые строения, но они находятся в безопасности, однако власти Турции выразили готовность помочь в случае ЧП, резюмировали на телеканале.
Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июля в Милане загорелся дом престарелых, в результате произошедшего погибли шесть человек, еще 81 гражданин был госпитализирован.
Отмечалось, что трое пострадавших на тот момент находились в тяжелом состоянии, еще 40 человек были отравлены продуктами горения. Причину пожара еще не установили, однако пожарные сообщают о случайности.
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