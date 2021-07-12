Женщина пострадала под колесами своего автомобиля в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северо-западе столицы женщина пострадала под колесами собственного автомобиля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Туристской. По предварительным данным, женщина припарковалась, но забыла поставить автомобиль на ручной тормоз и машина покатилась назад.

"Женщина выпала из машины, и автомобиль проехал по ней", – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что в результате произошедшего женщина получила множественные переломы.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы злоумышленник переехал владельца автомобиля при попытке угона, а затем напал на полицейских.

Инцидент произошел на Братеевской улице. Хозяин машины оставил ключ в замке зажигания, чем воспользовался злоумышленник. Он сел за руль и попытался уехать. В этот момент владелец ухватился руками за дверцу и в какой-то момент оказался под колесами. В итоге автомобиль врезался в ограждение.

