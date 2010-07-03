Движение транспорта перекрыли из-за возгорания на Выборгской улице

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Движение транспорта перекрыто от Ленинградского шоссе до улицы Адмирала Макарова из-за возгорания в доме номер 3 на Выборгской улице в Москве.

"На месте работают оперативные службы", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Пожар произошел в здании Российского государственного архива литературы и искусства на севере города.

По последним данным, пожарные обнаружили очаг возгорания. В Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС ранее сообщили, что площадь возгорания составляет 10 квадратных метров. По словам представителя МЧС, происходит загорание бумажной продукции. Информация о пострадавших не поступала.

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) является крупнейшим в России хранилищем, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства.